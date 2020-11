Annonces

Avez-vous déjà eu des difficultés à transférer un gros fichier d’un dossier à l’autre, du genre des erreurs de copies? Ce type de problème est assez fréquent quand on utilise le gestionnaire fichiers de Windows, mais désormais grâce à cette nouvelle application vous ne connaitrez plus ce genre d’ennuis.TeraCopy peut parfaitement remplacer le gestionnaire de fichiers de Windows. Il s'intègre parfaitement à votre bureau et consomme peu de ressources.L’application dispose de fonctionnalités inédites, comme la mise pause et la reprise des transferts ainsi que le contrôle de l’intégrité des fichiers.Si vous êtes déçu des performances du gestionnaire de fichiers de Windows, sachez que Teracopy pourra répondre à vos attentes.